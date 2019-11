La foto della manifestazione delle “Sardine anti-Salvini” è di un capodanno? No, ecco i perché

Dal 15 novembre 2019 sta circolando un’insistente accusa di fake news rispetto alla manifestazione che si è tenuta a Bologna da parte delle cosiddette “Sardine anti-Salvini”.

Alessio Arusa, leghista, sostiene che la foto scattata a Bologna sia della notte di Capodanno 2018/2019

Secondo alcuni utenti, tra personaggi seguiti e politici, la foto diffusa online e dai quotidiani sarebbe stata scattata durante una notte di Capodanno, chi dice del 2017 e chi del 2018. Ecco il post di Maria, uno dei tanti esempi riscontrabili:

LA PIAZZA DI BOLOGNA: LA PRIMA FOTO È UNA FAKE – BUFALA DI REPUBBLICA E DEI MEDIA PROSTRATI … CAPODANNO 2017. QUELLA CON I CARTELLI È QUELLA VERA … IDRANTI

Il post di Maria. La foto in basso a sinistra non è la stessa piazza, ma un’altra: San Francesco

Quello di Maria è un post pubblicato il 15 novembre alle 15:34, ma tra le immagini da lei condivise c’è anche quella condivisa alle 13:57 da Bernardino:

Repubblica, fopo la BUFALA sulla Segre, insiste!!!

“Repubblica” pubblica una vecchia foto dei festeggiamenti per S. Silvestro SPACCIANDOLA per la “grande” adesione alla manifestazione della sinistra contro Salvini al Paladozza

C’è un elemento che ci permette di controllare la datazione della foto, al di là delle pubblicazioni della stessa sui social dei politici e dell’immagine disponibile su Ansa.

La foto resa disponibile su Ansa con data 14 novembre 2019

Lo striscione con la scritta “Bologna non abbocca” presente nella foto era visibile anche nei video, come quello pubblicato da Elly Schlein e ripreso proprio accanto:

Il video pubblicato da Elly Schelein dove si vede lo striscione in piazza a Bologna

Ecco un’altra foto dello striscione e la piazza:

Un’altra foto della piazza scattata il 14 novembre 2019. Fonte: Facebook (se conoscete la fonte segnalatela a [email protected] per cortesia).

Altri video, come quello pubblicato da Il Tirreno che riprende la piazza dall’alto, confermano ulteriormente la veridicità della foto:

Il video ripreso dall’alto e pubblicato da Il Tirreno il 14 novembre 2019

Gli utenti che credono alla bufala della foto scattata durante una notte di Capodanno non riportano alcuna prova a riguardo, un link o qualche pubblicazione del passato della stessa foto o di altre che confermino la teoria.

Una delle condivisioni in cui viene accusata Repubblica di aver pubblicato la foto che gli utenti spacciano per “bufala”

Inoltre, accusano Repubblica di aver usato la foto quando invece a pubblicarla è stato in primo luogo Il Corriere. Eppure Gino non si accorge della differenza:

Isabella Brugaletta

“Repubblica” pubblica una vecchia foto dei festeggiamenti per S. Silvestro SPACCIANDOLA per la “grande” adesione alla manifestazione dei centri A-sociali bolognesi contro Salvini al Paladozza

° ° ° °

Repubblica colleziona solo figure di merda con le sue bufale. Per questo vogliono controllare i social,per evitare che si smascherano le bufale.

Salvini va contrastato con proposte alternative coerenti e non con foto false,accuse di fascismo,razzismo e la muffa che avete nel cervello! A queste stupidaggini credono solo i gonzi. Siccome la maggioranza degli italiani gonzi non sono,datevi una regolata….

Gino confonde Repubblica con Il Corriere.

C’è stata una foto, tra quelle pubblicate dagli utenti che hanno accusato ingiustamente di fake l’immagine del 14 novembre, che sia stata scattata realmente durante un Capodanno? La troviamo nella condivisione della leghista Ilenia Rento:

La foto in basso a sinistra non è del 14 novembre 2019

Si tratta di una foto del Capodanno del 2017 pubblicata da Il Resto del Carlino, ma non si trova riscontro che sia stata usata da qualche testata per parlare della manifestazione del 14 novembre 2019. Una foto che, tuttavia, non dimostra niente, al contrario conferma ulteriormente le bufale diffuse sulla stessa manifestazione. E lo capiremo a breve:

La foto pubblicata nel 2017 da Il Resto del Carlino e usata per sostenere che le foto usate per la manifestazione del 14 novembre sono vecchie

La foto de Il Resto del Carlino presenta delle transenne in basso a sinistra, proprio quelle che servono per tenere lontane le persone dal rogo in piazza.

Il dettaglio della zona dove è stata fatta la foto

Perché la foto diffusa in questi giorni non poteva essere di un Capodanno? Perché manca del tutto lo spazio dedicato al tradizionale “Rogo del Vecchione” presente anche nel capodanno 2018/2019. Di seguito il video pubblicato il 31 dicembre 2017.