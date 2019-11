Crisi M5s, Grillo ironizza: «Noi biodegradabili? Siete diventati comici» – Il video

Dopo l’invocazione, l’apparizione. Nel tentativo di placare il caos regnante nel Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo è arrivato oggi a Roma.

All’indomani del voto su Rousseau che ha sconfessato la linea politica di Luigi Di Maio sulle regionali in Emilia Romagna e in Calabria, il fondatore e garante dei pentastellati ha deciso di fermarsi alcuni giorni nella Capitale per valutare la situazione e dare la linea ai suoi.

E al suo arrivo, poco lontano dall’ingresso della hall dell’Hotel Forum, ai cronisti che chiedevano se sia giunto il momento di sostituire il capo politico Luigi Di Maio, Grillo ha preferito non rispondere.

Spesso lo stesso Beppe Grillo ha definito il M5s come un «movimento biodegradabile». Ai giornalisti che domandano se il Movimento sia arrivato a quel punto di vita ribatte ironicamente: «Noi biodegradabili? Siete diventati comici!».

Credits Video /Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev – agenziavista.it

