Sardine, in migliaia in piazza a Parma intonano l’inno d’Italia. Pizzarotti: «Fate sentire la voce di una città libera»

Anche Parma non si lega. Nel centro della città, nella serata di oggi (25 novembre), l’ennesimo flash mob da parte di almeno10 mila Sardine, il movimento nato a Bologna per contenere l’onda leghista in vista delle elezioni amministrative di gennaio, diventato un movimento nazionale (e internazionale con l’aggiunta di Amsterdam e New York).

Il benvenuto di Pizzarotti

La manifestazione delle sardine in città è stata accolta dal sindaco di Parma e presidente di Italia in Comune, Federico Pizzarotti, il quale con un post su Facebook ha voluto dare il “benvenuto” agli attivisti.

«Care Sardine, benvenute a #Parma, siete 10mila», si legge nel post. «Fate sentire alta e solenne la voce di una città libera in una terra libera. Perché nessuno può venire in Emilia Romagna – prosegue – e insegnare a noi cos’è la libertà».

La manifestazione

«Parma non si lega! Parma non si lega!», cantano i manifestanti da piazza Duomo, dove si può sentire intonare anche Bella Ciao e – forse per la prima volta, e su invito degli organizzatori, «Perché questo inno è di tutti» – anche l’inno di Mameli.

Come nelle altre manifestazione in piazza Duomo non si sono viste bandiere o simboli di partito. «Si può fare politica senza usare parole di odio», hanno detto gli organizzatori. «Sentiamo l’esigenza di reagire contro una campagna politica fondata su odio e discriminazione, portata avanti da alcuni movimenti politici».

