Borghi confessa: «Io contro l’euro. Quando governavamo c’era l’accordo con il M5s e non potevamo dirlo» – Il video

«Io credo che nessun argomento possa essere tabù». Claudio Borghi, deputato della Lega e presidente della commissione Bilancio, questa mattina è intervenuto negli studi di Agorà il talk show in onda su Rai 3.

Al di là delle mie convizioni che sono note e che per tutto l’anno di governo non sono state esplicitate perchè c’è un accordo di governo che noi avevamo firmato dove non si parlava di uscita dall’euro