Europei, Pellegrini argento nei 200 stile libero. Doppietta italiana Carraro-Castiglioni nei 100 rana

Medaglia d’argento per Federica Pellegrini nei 200 stile libero agli Europei di nuoto in vasca corta a Glasgow, con il tempo di 1’52″88. Era partita forte, passando in testa alla prima virata ma a vincere è stata Freya Anderson. La britannica (che era la più piccola in gara: è nata nel 2001) ha chiuso in 1’52″77 grazie a un’eccezionale ultima vasca.

Anderson era rimasta fuori dalle prime tre posizioni per quasi tutta la gara. “Non l’ho vista, ho vomitato prima delle gara ma non è una scusa, il tempo va bene, se l’avessi vista vicina…” ha spiegato al termine della gara Pellegrini. Il medagliere azzurro si arricchisce ancora e quello personale di Federica Pellegrini arriva a quota 52. Prossimo appuntamento per lei, la staffetta 4×50 misti.

Che gli europei abbiano inizio….. 😈😈 #Glasgow19 @ Glasgow, United Kingdom https://t.co/vJoARb7VyL — Federica Pellegrini (@mafaldina88) December 4, 2019

Ma poco prima, le sue compagne di squadra nei 100 rana hanno conquistato il primo e secondo posto: oro per l’azzurra Martina Carraro nei 100 rana e per lei è la prima volta, portando l’Italia a 5 ori. Medaglia d’argento per Arianna Castiglioni. Carraro in rimonta ha chiuso in 1’04″51 davanti a Castiglioni (1’05″01). Terza la finlandese Laukkanen (1’05″12).

epa08052341 Martina Carraro of Italy (R) wins gold and celebrates with Arianna Castiglioni of Italy (L) in the WomenÃs 100m Breaststroke – Final at the LEN European Short Course Swimming Championships 2019 in Glasgow, Scotland, Britain, 7th December 2019. EPA/ROBERT PERRY

