Il Napoli non decolla: solo 1-1 (e in rimonta) a Udine

Non basta l’assedio della ripresa al Napoli per andare oltre l’1-1 a Udine, dove la squadra di Ancelotti deve rincorrere i friulani dopo un primo tempo avaro di emozioni, ad eccezione del contropiede micidiale di Lasagna. E’ suo l’1-0 (32′) su assist di Fofana, che parte dalla sua metà campo e taglia quella del Napoli con bravura, ma anche imbarazzante immobilismo della difesa ospite.

Il Napoli, che si conferma privo di un faro a centrocampo e con un Insigne stucchevole e poco coinvolto nel gioco, cambia spartito nel secondo tempo quando, soprattutto sulla catena di destra (bene Di Lorenzo), fa arretrare quasi a spinta l’Udinese, fino a costringerla all’errore gratuito di Mandragora. Il centrocampista, napoletano di nascita, resta spiazzato dalla prima pressione azzurra, Zielinski becca Musso in controtempo, segna il primo gol stagionale e fa 1-1 (69′).

Meglio che niente in un periodo di carestia di fiducia e punti, ma la situazione del Napoli resta critica. Gli azzurri, che si divorano l’1-2 con LLorente su solito cross di Di Lorenzo, restano settimi in classifica, a -8 dal quarto posto della Roma (e col Cagliari che deve ancora giocare). Un mezzo disastro, insomma, dove il ‘mezzo’ è temperato dall’avventura europea del Napoli che ora, contro il Genk la settimana prossima, non può sbagliare. In palio rischia di esserci una intera stagione. Oltre che il futuro di Ancelotti.

