Prima della Scala, è il giorno della Tosca: 5 minuti di applausi per Mattarella – Video

Tra gli ospiti d’onore anche Liliana Segre: «La cultura aiuta in tutto. Come dice Primo Levi, “conoscere è necessario in assoluto”»

Un lungo applauso per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, poi l’inno di Mameli. La prima della Scala è iniziata con qualche minuto di ritardo: ad aprire la stagione è la Tosca di Giacomo Puccini.

Per il presidente della Repubblica ci sono stati 5 minuti di applausi a Mattarella, attorno a lui c’erano i ministri Lamorgese Franceschini e Spadafora e il sindaco di Milano Sala.

Applausi al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella / Applause for the President Sergio Mattarella#PrimaScala #Tosca @RaiCultura pic.twitter.com/DNVwoVstu3 — Teatro alla Scala (@teatroallascala) December 7, 2019

A coronare l’ovazione è arrivata l’esecuzione dell’inno di Mameli dell’orchestra diretta dal maestro Riccardo Chailly. Poi è cominciata l’attesissima rappresentazione di Tosca: è la prima volta del capolavoro di Puccini nel Sant’Ambrogio alla Scala

Tra gli spettatori c’è anche la senatrice Liliana Segre, abbonata da 30 anni, che al suo arrivo ha citato Primo Levi: «La cultura aiuta, in tutto. Come dice Primo Levi “conoscere è necessario in assoluto”».

L’opera si potrà seguire anche in altri punti della città, all’esterno del teatro. La regia è affidata a Davide Livermore: «L’opera continua a essere sold out in tutte le parti del mondo, perché andare a teatro significa essere parte di una comunità».

«Ogni sette dicembre gli occhi di tutto il mondo sono puntati sulla Scala, su Milano e dobbiamo essere orgogliosi di quello che l’Italia è nel mondo», ha detto il ministro del Beni culturali Dario Franceschini, arrivando alla Prima.

Come ogni anno fuori dal teatro scaligero la protesta dei centri sociali (in difesa questa volta del popolo dei Rojava) e dei lavoratori Auchan: nessun momento di tensione tra i manifestanti e le forze dell’ordine.

