Sardine in piazza a Caserta, tra «Salvini quaquaraquà» e «Bella Ciao» – Foto e Video

Anche a Caserta arrivano le sardine, in una delle tante manifestazioni della giornata. Ragazzi e ragazze hanno sfilato per le vie della città, scandendo insieme cori come «Siamo tutti antifascisti».

Oltre alla ormai classica «Bella Ciao», che ha attraversato le più diverse piazze, non sono mancati anche i cori ironici contro Matteo Salvini, il leader della Lega al centro delle proteste delle Sardine. Dopo le parole di Francesca Pasquale, che non ha escluso di sostenere attivamente questo movimento, ci sarebbe all’interno di Forza Italia “imbarazzo e una certa irritazione”.

«Salvini è un quaquaraquà», hanno urlato alcuni dei manifestanti. Tanti i cartelli con su scritto gli slogan «Noi non abbocchiamo» e «Caserta non si Lega».

