L’uomo è scivolato per diverse decine di metri finendo in un canalone

Un escursionista di generalità ancora ignote è precipitato nel pomeriggio di ieri in un dirupo mentre si trovava nella zona del rifugio Savoia, a circa 2000 metri di quota sul monte Mucrone, nel Biellese.

L’uomo sarebbe scivolato per parecchie decine di metri finendo in un canalone sottostante. Dopo l’incidente sono intervenuti i soccorritori alpini e intervenuto l’elisoccorso, che ha trasportato l’uomo ferito in gravi condizioni in ospedale.

