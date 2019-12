Bandi e borse di studio, la rassegna della domenica

Dal laboratorio CERN dove si studia la struttura dell’universo all’Istituto universitario europeo di Fiesole, passando per i bandi di Invitalia per l’imprenditoria al Sud. Alcuni recenti bandi per giovani, universitari e non.

Stage al Cern

Il Laboratorio Europeo per la Fisica delle Particelle offre stage formativi pagati (indennità mensile di 1.510 Franchi svizzeri) a Ginevra (Svizzera) dalla durata da 1 a 6 mesi a studenti universitari (triennale o magistrale) che studiano in diversi campi scientifici, dalla fisica applicata all’informatica passando per elettronica e matematica. Alcuni posti potrebbero essere disponibili anche per studenti nei campi di traduzione, segreteria, accounting, servizi legali, risorse umane, logistica. Prevista una buona conoscenza dell’inglese e/o francese. Per maggiori informazioni e per far domanda cliccare qui. Non c’è una scadenza.

Centro Studi Ligure, 50 borse di studio

A Bogliasco, nella riviera di Levante il Centro Studi Ligure offre circa 50 borse di studio di circa un mese qualcuno per giovani artisti ed accademici di qualsiasi nazionalità impegnati in progetti di ricerca e creativi nell’ambito delle seguenti discipline: archeologia, architettura, architettura del paesaggio, arti figurative, danza, film o video, filosofia, lettere antiche, lettere moderne, musica, storia, teatro. La scadenza per la sessione autunnale è il 15 gennaio. Per fare domanda cliccare qui. Il regolamento si può visualizzare qui

Invitalia, Resto al Sud

Pronti i nuovi bandi dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (partecipata al 100% dal ministero dell’Economia) che aprirà dal 15 gennaio fino ad esaurimento fondi. Resto al Sud, il nuovo bando, permette di coprire il 100% delle spese per progetti imprenditoriali di persone dai 18 ai 45 anni residenti al Sud, o disposti a trasferire la propria residenza in una delle 8 regioni del meridione, o di società e ditte individuali costituire dopo il 21 giugno 2017, sempre al Sud. Per ulteriori dettagli cliccare qui.

Borse di ricerca all’Istituto universitario europeo di Fiesole

Avviso a tutti i laureati: l’IUE offre borse di ricerca in storia, economia, diritto e scienze politiche e sociali dalla durata di uno fino a tre anni (per i dottorati). L’istituto si trova a Fiesole, un piccolo comune della città metropolitana di Firenze. Per fare domanda e per maggiori informazioni cliccare qui.

