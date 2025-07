Non decolla la clinica di bellezza di Karima El Marough (ex Ruby Rubacuori). Secondo lei colpa delle guerre e dell’inflazione. Ma ora sorride, in dolce attesa

La ragazza di origine marocchina al centro di tanti processi con imputato Silvio Berlusconi aveva cercato di realizzare i suoi sogni diventando imprenditrice a Genova. Risultati scarsi, e in tasca appena 131 euro. Ma arriverà presto un secondo figlio o figlia con il suo Daniele Leo

Karima El Marough, la ragazza di origine marocchina diventata famosa con il nome di Ruby Rubacuori per essere stata al centro di decine di processi che vedevano imputato Silvio Berlusconi, non vede l’ora che finiscano le guerre in Medio Oriente e in Ucraina perché secondo lei stanno mettendo le briglie alla sua attività imprenditoriale. Karima, infatti, con il suo compagno di vita Daniele Leo ha fondato a Genova nel 2023 la Kgd srl, con cui ha aperto nel capoluogo ligure dove vive un «ambulatorio di assistenza specialistica mono specialistico per la chirurgia plastica e ricostruttiva denominato “Clinical Medical Beauty Genova”». Era scontato che il cammino della sua clinica della bellezza nel 2023 fosse in salita, ma la speranza era su un 2024 in grado di consolidare il suo lancio e iniziare a guadagnare un po’. E invece i risultati sono stati sotto le sue attese. Il fatturato è cresciuto, passando dai 208.751 euro del 2023 ai 293.238 euro del 2024. Ma l’anno precedente la struttura è stata aperta solo otto mesi, e quindi il salto con 12 mesi di attività non è stato eccezionale. Almeno la società ha chiuso il bilancio non più in perdita, ma l’utile è stato davvero minuscolo: 131 euro, buono per festeggiare una sera in un buon ristorante. Karima-Ruby sperava in qualcosa di meglio, e ha spiegato la sua delusione proprio con la geopolitica e la crisi economica che ne è derivata.

La clinica della bellezza colpita da inflazione e dalla guerra fra Russia e Ucraina

Nella nota integrativa al bilancio di Kgd srl si spiega infatti: «L’elevata inflazione unita all’incertezza dell’andamento economico ha portato ad uno scenario macroeconomico piuttosto critico. A questo si somma il perdurare del conflitto tra Russia e Ucraina. L’avversa congiuntura economico-sociale derivante dallo scenario macroeconomico ha avuto alcuni effetti sulla gestione aziendale». Poi, viene spiegato, «si sta ancora cercando di ottimizzare l’equilibrio finanziario, dovuto ai grossi investimenti effettuati per intraprendere questa attività, e quindi il risultato economico è inferiore alle aspettative, ma si è fiduciosi per il futuro, vista la crescita che l’azienda sta effettuando in tempi brevi».

Karima è di nuovo incinta, e con il suo Daniele darà compagnia alla figlia Sofia Aida

Se dal business non vengono buone notizie, però nella vita personale di Karima ne è da poco arrivata una in grado di compensare ogni delusione negli affari. Come hanno fatto vedere lei stessa e il compagno Daniele nei propri profili Instagram, la coppia è in dolce attesa con una gravidanza che sembra in fase piuttosto avanzata (le ultime immagini sono di questa settimana). I due hanno già una figlia, Sofia Aida, nata alla fine del mese di dicembre 2011 e ormai in piena adolescenza. Non è noto se al suo fianco ci sarà presto un fratellino o una sorellina.