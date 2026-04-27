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Delfin, arriva luce verde dai soci: Leonardo Maria pronto a rilevare il 25 per cento

27 Aprile 2026 - 12:34 Alba Romano
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leonardo maria del vecchio quote delfin acquisto fratelli
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Il passaggio di quote è stato approvato da 6 soci su otto. Il voto contrario di Rocco Basilico e Claudio

L’assemblea dei soci di Delfin ha dato il via libera all’acquisto delle quote, pari al 12,5% del capitale ciascuna, di Luca e Paola Del Vecchio da parte di Leonardo Maria Del Vecchio. Lo si apprende da fonti finanziarie, secondo cui l’appuntamento degli otto eredi del fondatore di EssilorLuxottica ha anche dato il via libera all’eliminazione dell’attuale soglia del 10% per la distribuzione dei dividendi.

Del Vecchio verso la maggioranza relativa

Secondo quanto appreso dal Sole 24Ore la prima delibera, quella dei dividendi, è stata votata a favore da sette su otto soci, con il voto contrario solo di Rocco Basilico. In tal modo, per tre anni (2025-2027) gli azionisti hanno approvato la distribuzione dell’80% degli utili di Delfin. Poi si è votata la seconda delibera, ovvero l’acquisto da parte di Leonardo Maria attraverso LMDV Fin delle quote dei fratelli Luca e Paola. Qui i voti a favore sono stati sei su otto soci, con il voto contrario di Rocco Basilico e Claudio. Del Vecchio Junior, quarto figlio del fondatore di Luxottica, chief of strategy officer del colosso EssilorLuxottica e presidente di Ray Ban, ha inviato alla Delfin la proposta di esercizio della prelazione quindi il rilevare il 12,5% a testa di Luca e Paola, una mossa possibile in base allo statuto. Luca e Paola negli scorsi mesi avevano chiesto di trasferire le loro partecipazioni in una società personale. Ora nelle prossime settimane, salvo eventuali rilievi, saranno perfezionati anche gli accordi con le banche creditrici. 

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