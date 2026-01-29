Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
ECONOMIA & LAVOROGoverno MeloniInformazioneLavoro e impresaLeonardo Del Vecchio

Del Vecchio Jr e l’avventura nell’editoria: «Non cambierò il dna dei miei giornali». E strizza l’occhio a Meloni: «Mi piace la sua Italia»

29 Gennaio 2026 - 22:01 Bruno Gaetani
embed
leonardo maria del vecchio
leonardo maria del vecchio
Il figlio del fondatore di Luxottica ospite a Otto e mezzo: «Comprare anche una tv? Non voglio correre troppo»

«Credo molto nell’informazione vera. Ho notato che le nuove generazioni traggono soluzioni e risposte da mezzi non autorevoli, cosa che reputo essere un potenziale pericolo per il futuro. Lo faccio perché mia figlia possa avere un giorno le informazione da firme autorevoli e non da tiktoker». Leonardo Maria Del Vecchio risponde così a Lilli Gruber quando gli viene chiesto perché abbia deciso di investire nell’editoria.

L’ingresso nell’editoria

Ospite da Otto e mezzo, il figlio del fondatore di Luxottica assicura di aver ben presente di essere entrato in un settore ben diverso da tutto ciò a cui è abituato: «Ho sempre rispettato il dna delle aziende, altrimenti significherebbe snaturarle. Giornali ed editoria non sono paragonabili a occhiali e frigoriferi, ma gruppi editoriali importanti lo sono diventati grazie al loro dna, alle firme e ai loro giornalisti». Del Vecchio Jr. ha chiuso nelle scorse settimane due acquisizioni: il 30% del Giornale e una quota di maggioranza del gruppo QN (Giorno, Resto del Carlino, La Nazione). Nell’intervista, Gruber sollecita Del Vecchio a spiegare la mancata acquisizione di Gedi, che ha spianato poi la strada alle altre acquisizioni: «Nel libero mercato un venditore ha libertà di scegliere il suo acquirente. Elkann – spiega Del Vecchio – ha preso la sua decisione». E poi precisa: «L’ingresso nel Giornale non è stato un cambio di linea. L’offerta a Gedi è stata successiva».

Il possibile ingresso in un gruppo tv

A proposito di eventuali nuovi investimenti nel settore, Del Vecchio Jr frena, ma non esclude in futuro di poter acquistare anche una televisione: «Mi è sempre stato detto che corro troppo, ma prima di fare un ulteriore passo come comprare una televisione è meglio aspettare, dato che non sono ancora entrato formalmente nell’editoria», risponde il presidente di Lmdv Capital.

La stima per Giorgia Meloni

A proposito delle sue preferenze politiche, Leonardo Maria Del Vecchio rivela di aver votato in passato sia per il Pd che per Fratelli d’Italia. Anzi, nello specifico per Matteo Renzi e Giorgia Meloni. E quando Lilli Gruber gli chiede se pensa che l’attuale governo stia facendo un buon lavoro, lui risponde così: «Mi piace l’Italia di questi 3 anni e mezzo di governo. Se non mi fossi sentito sicuro nell’investire in Italia non l’avrei fatto. Questa stabilità è anche merito del lavoro del governo».

Articoli di ECONOMIA & LAVORO più letti
1.

Superenalotto e Lotto, cosa cambia da oggi: le nuove regole sulle puntate, i premi e la «tassa della fortuna»

2.

Nuova valanga di licenziamenti in Amazon, il colosso pronto a tagliare altri 16mila posti: il piano svelato in una mail inviata per errore

3.

I figli di Berlusconi sono spendaccioni: le holding Fininvest più povere di 8 milioni

4.

Quali bonus si possono usare nel 2026 per ristrutturare casa. Attenzione all’Ecobonus, entro 90 giorni di tempo la dichiarazione a Enea

5.

Usa-Ue, l’intesa sui dazi resta al palo. Il Parlamento europeo rinvia la ratifica dopo le minacce di Trump sulla Groenlandia

leggi anche
leonardo maria del vecchio indagine incidente stradale ferrari
ATTUALITÀ

Leonardo Maria Del Vecchio indagato per un incidente stradale in Ferrari

Di Alessandro D’Amato
leonardo maria del vecchio
ECONOMIA & LAVORO

Leonardo Maria Del Vecchio diventa azionista di maggioranza di Editoriale Nazionale. Lmdv Capital dentro l’informazione: da Il Giorno a La Nazione

Di Ugo Milano
matteo renzi marco travaglio causa diffamazione fatto
POLITICA

«Renzi bullo»: l’ex premier perde con il Fatto. Dovrà pagare 225 mila euro di spese legali

Di Alessandro D’Amato
vendita la stampa gruppo sae
ECONOMIA & LAVORO

La vendita de La Stampa è sempre più vicina, Gedi: «Trattativa in esclusiva con il gruppo Sae»

Di Alba Romano