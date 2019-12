Terremoto Mugello, ritardi per i treni dell’Alta velocità: disagi da Napoli a Milano

Il blocco della circolazione dei treni sul nodo di Firenze ha causato ritardi e disagi per migliaia di passeggeri che dovevano mettersi in viaggio

È ripreso poco dopo le 8:30 il traffico sulla rete dell’Alta velocità, sospeso per circa un’ora per le verifiche dei tecnici di Rfi dopo le scosse che hanno interessato il Mugello all’alba di oggi. Ritardi fino a 120 minuti si registrano su decine di treni in partenza da Roma Termini e da Milano centrale.

Diversi anche i treni regionali cancellati sul nodo di Firenze verso le altre province toscane, visto che i controlli dei tecnici sono ancora in corso. Qui la situazione in tempo reale con gli aggiornamenti di Trenitalia.

Foto e video: Fabio Giuffrida

Leggi anche: