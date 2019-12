Violento terremoto nelle Filippine: le immagini durante la scossa di magnitudo 6,8 e i crolli registrati

Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.8 ha colpito oggi il sud delle Filippine: lo riporta l’Istituto geofisico americano (Usgs) sul proprio sito. Il sisma è stato localizzato a 5 km a sudest di Magsaysay, nella provincia di Davao del Sur, ad una profondità di 28,2 km. Per il momento non si hanno notizie di vittime, ma le immagini raccolte sui social mostrano tutta la violenza della scossa e le conseguenze dei diversi crolli.

This so heartbreaking. 9 days before Christmas and this happened. Please Lord let it be the last earthquake in Mindanao. KEEP SAFE EVERYONE. #LindolPH #lindol #linog #EarthquakePH



ctto pic.twitter.com/NSRhe7ijLz — DEPRESSING TRUTHS (@dpressingtruths) December 15, 2019

JUST IN: Classrooms in Matanao Natl. High School at Matanao, Davao del Sur were badly damaged due to magnitude 6.9 earthquake. #linog #lindol #EarthquakePH #Mindanao pic.twitter.com/FhpPglhWdW — Philippine Emergency Alerts – PEA (@AlertsPea) December 15, 2019

A questa prima forte scossa, riporta sempre l’Usgs, ne è seguita un’altra di magnitudo 5 che ha colpito una zona a qualche chilometro più a sud della regione di Davao del Sur ed è stata localizzata ad una profondità di 10,8 km.

