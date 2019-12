Terremoto, la terra trema nel Mugello: picco di 4.5. Scuole chiuse, ripresa la circolazione dell’Alta velocità

Una serie di scosse di terremoto sono state registrate a Scarperia e San Piero, in provincia di Firenze, nel Mugello, la più forte di magnitudo 4.5. Ne dà notizia l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. In precedenza si erano registrate altre scosse di intensità minore. L’ipocentro è stato localizzato a una profondità di 9 km.

Da Twitter / @lorenzo_palli – Scarperia e San Pietro

Sono numerose le persone che stanotte sono uscite di casa nel Mugello in seguito alla serie di scosse di terremoto, l’ultima delle quali di magnitudo 4.5. Tanti quelli che si sono sistemati in auto, visto che sta piovendo.

È ripresa alle 8.25 la circolazione dei treni sulla linea ad Alta velocità nei pressi del nodo di Firenze, sospesa subito dopo la scossa di terremoto per consentire ai tecnici di effettuare le necessarie verifiche. Secondo quanto si apprende da Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) e dalla Protezione Civile, sono invece ancora in corso i controlli sulle linee regionali, che però dovrebbero riaprire a breve.

Secondo l’Ingv, la stima provvisoria delle scosse alle 6:29 è definita tra magnitudo 2.9 e 3.4 nella provincia di Firenze.

La nostra bellissima pieve di San Silvestro è stata danneggiata



😥😥😥 #terremoto #mugello pic.twitter.com/uIgcD23KZZ — Francesca Stega (@FraLePagine) December 9, 2019

Dai vigili del fuco si spiega che sono in corso verifiche dopo alcune richieste di sopralluogo per caduta di calcinacci. Tante le chiamate ai pompieri. La scossa di magnitudo 4.5 è stata nettamente avvertita anche a Firenze città e a Pistoia.

#Terremoto ML 4.5 alle 4.37 di #oggi #9dicembre a #Firenze, tra Barberino di Mugello e Scarperia e S. Piero. Numerose le chiamate alla sala operativa dei #vigilidelfuoco, al momento nessuna richiesta di soccorso alle persone. Inviate squadre per verifiche nell’area epicentrale pic.twitter.com/nPGLePsfmM — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 9, 2019

In una nota la Protezione civile della Città metropolitana di Firenze spiega che «sta monitorando la situazione. Nel frattempo l’Unione dei Comuni del Mugello ha aperto la Sala intercomunale di protezione civile a Borgo. Vi sarebbero danni ad edifici a Scarperia San Piero e a Barberino», Comune epicentro di altre scosse verificatesi dopo le 5.

Un abbraccio a tutti gli amici del Mugello che hanno lasciato le proprie case dopo il #terremoto di stanotte. Anche a Firenze abbiamo avvertito il sisma, fortunatamente senza danni. Per le scosse di assestamento, invito tutti a seguire le indicazioni della Protezione Civile — Matteo Renzi (@matteorenzi) December 9, 2019

«Molto spavento, la gente è scesa in strada, la scossa di magnitudo 4.5 ha fatto davvero paura – ha detto all’Ansa il sindaco di Scarperia San Piero, in provincia di Firenze, Federico Ignesti – Per ora le informazioni ricevute dai primi sopralluoghi fatte dai carabinieri sembrano non rilevare nessun danno, anche a me non sono arrivate segnalazioni in merito. Aspettiamo anche la luce del giorno per un riscontro più puntuale. Intanto – conclude – è stato attivato il Centro operativo intercomunale di Protezione Civile».

La sveglia che non vorresti mai avere #Terremoto — Maurizio Carrara (@Mauri_Carrara) December 9, 2019

Scuole chiuse a Borgo san Lorenzo

Il Comune di Borgo San Lorenzo ha deciso che oggi resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido. Intanto Filippo Carlà Campa, sindaco di Vicchio, altro Comune del Mugello, in un post su Facebook rende noto che è stato aperto il centro operativo comunale presso il nuovo campo sportivo, invitando la popolazione a scrivere o telefonare al 3296503000 per qualsiasi comunicazione.

Abbiamo aperto il COC centro operativo comunale situato presso il nuovo campo sportivo . Per qualsiasi comunicazione chiamate o scrivete al 329 6503000. Gepostet von Comune di Vicchio am Sonntag, 8. Dezember 2019

