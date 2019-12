Milano, scontro tra studenti all’Università Statale. Il rettore: «Condanno ogni atteggiamento intollerante»

+++ AGGRESSIONE BANCHETTO AU MILANO +++Questa mattina noi di Azione Universitaria Milano ci siamo ritrovati nella sede dell’Università degli Studi presso via Festa del Perdono, per effettuare, come di consueto, un banchetto informativo. Al termine della mattinata un gruppo composto da 45/50 facinorosi membri di alcuni collettivi universitari antifascisti, ci hanno aggredito verbalmente e fisicamente tentando di danneggiare il materiale presente e di rubare la nostra bandiera. Per fortuna nessuno di noi è rimasto ferito ma siamo stati costretti con la forza ad allontanarci dall’Università al grido :” Via via, fascisti e polizia”. L’università sarà sempre un luogo di libertà e di confronto di idee, non saranno questi “soggetti” a fermarci. #azione #universitaria #azioneuniversitaria #milano #liberta