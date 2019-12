In corso il Cdm su PopBari. Nella bozza del decreto 900 milioni per il salvataggio

È in corso il Consiglio dei ministri che dovrà mettere un punto sulla vicenda della crisi della Banca Popolare di Bari, commissariata dalla Banca d’Italia. Il governo dovrà decidere le modalità con cui lo Stato interverrà nel salvataggio dell’istituto, dopo le tensioni all’interno dell’esecutivo, il tentativo di strappo di Italia viva e il nervosismo nel M5s.

Il premier Giuseppe Conte, ancora una volta nei panni del mediatore, nelle ultime ore si era mostrato ottimista. «Stasera chiudiamo. Tuteleremo i risparmiatori, nulla per i banchieri», ha assicurato. «C’è una responsabilità nei confronti dei risparmiatori e di un territorio. In gioco c’è il tessuto produttivo di un Sud che è in sofferenza».

La bozza del decreto

La bozza del dl su PopBari all’esame del Cdm prevede un finanziamento ad Invitalia (l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa) «fino ad un importo complessivo massimo di 900 milioni per il 2020», per rafforzare il patrimonio del Mediocredito Centrale «affinché questa promuova, secondo logiche di mercato, lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese nel Mezzogiorno, da realizzarsi anche attraverso il ricorso all’acquisizione di partecipazioni al capitale di società bancarie e finanziarie, e nella prospettiva di ulteriori possibili operazioni di razionalizzazione di tali partecipazioni».

La costituzione di una Banca di Investimento, che nascerebbe dalla ‘scissione’ delle acquisizioni fatte dal Mediocredito Centrale, è prevista dal primo dei tre articoli della bozza decreto all’esame del Cdm. La formazione passerà attraverso un decreto con il quale il Ministero dell’Economia acquisirà attività e partecipazioni, con l’intero capitale sociale, senza dovere alcun corrispettivo. Le operazioni saranno realizzate in un regime di esenzione fiscale.

Le risorse per il salvataggio della Banca Popolare di Bari arrivano dal fondo del ministero dell’Economia destinato «alla partecipazione al capitale di banche e fondi internazionali». Le risorse, inoltre, sono «iscritte sul capitolo 7175 dello stato di previsione del ministero dell’Economia e delle Finanza», rifinanziato per il 2020 “con la Sezione II” della legge di bilancio approvata nel 2018.

Le posizioni nel governo

Lo scorso venerdì, 13 dicembre, Italia viva aveva criticato il governo sulla convocazione improvvisa del Cdm per varare il decreto per salvare la Popolare di Bari, dopo il commissariamento di Bankitalia. Il partito di Renzi poi ha disertato il vertice. Il decreto ha creato nervosismi anche all’interno del M5s.

«Per noi ci sono 2 cose prima di arrivare a un decreto: avere chiarimenti da chi doveva sorvegliare, sapere chi ha prestato dei soldi e a chi», aveva invece scritto Luigi Di Maio su Facebook.

Lo stesso ministro degli Esteri, poco prima dell’inizio del vertice di maggioranza, che ha preso il via poco dopo le 21, ha chiarito: «Se si deve fare un intervento sulla Popolare di Bari, la banca va nazionalizzata, torna agli italiani e cominciamo a fare una banca pubblica per gli investimenti. Noi ci prendiamo la banca e cominciamo a prestare i soldi alle imprese oneste».

Non aveva poi risparmiato una stoccata a Italia Viva: «Renzi ci chiede di fare autocritica? Io vorrei dire una cosa anche con cordialità

perché non vogliamo creare tensioni: quando affronteremo il tema della Popolare di Bari che è stata commissariata da Bankitalia, non faremo perdere soldi ai risparmiatori e non ripuliremo la banca con soldi pubblici per venderla ai privati, come in passato. Banca Etruria ha fatto perdere soldi ai risparmiatori che stiamo risarcendo e le banche venete furono ripulite con i soldi degli italiani e rivendute ad un euro».

Dal partito fondato da Matteo Renzi, dopo che nella ultime ore il clima sul tema sembra essersi rasserenato, ancora nubi sembrano addensarsi su una soluzione, prevista attraverso un decreto d’urgenza, alla crisi di PopBari. Fondi di Italia Viva riferiscono infatti caustiche: «Nuove frontiere della tecnica legislativa: nel titolo del decreto» sulla Popolare di Bari «si citano “misure per la realizzazione di una banca d’investimento” – manco fossimo a Wall Street – quando nel testo non si nomina neanche una volta una banca di investimento».

«L’impressione – continuano da Italia Viva confermando che comunque saranno presenti al Consiglio dei ministri – è che l’ossessione degli slogan stia debordando pure nei titoli dei decreti. Non c’è nulla di male a dire le cose come stanno: si sta ricapitalizzando la Banca popolare di Bari. Punto».

