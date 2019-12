Europa League, sorteggio ok per Roma e Inter: evitati gli spauracchi inglesi

Va bene alle italiane anche il sorteggio di Europa League. L’urna è fortunata pure per Roma e Inter. In particolare per i giallorossi che, partendo dalla seconda fascia, rischiavano di trovare anche Manchester United, Arsenal o Ajax. E, invece, per la squadra di Paulo Fonseca c’è l’abbordabile Gent nei sedicesimi della competizione. La Roma giocherà la prima in casa il 20 febbraio. Sette giorni dopo si andrà in Belgio.

Volerà, invece, in Bulgaria l’Inter, retrocessa dalla Champions League. La squadra di Conte, testa di serie, è stata abbinata al Ludogorets. I nerazzurri si giocheranno il ritorno al Meazza.

Foto di copertina Ansa

Leggi anche: