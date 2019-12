Barcellona, la polizia carica gli indipendentisti catalani – Video

La polizia antisommossa spagnola ha attaccato con i manganelli alcuni manifestanti indipendentisti della Catalogna. È successo a Barcellona, nella serata del 18 dicembre, appena fuori dallo stadio di calcio Camp Nou. Le immagini della carica sono state diffuse su Twitter da diversi account.

‘Riot police attacks pro-independence protesters’



📽️ || #Barcelona Spain



Would you know if not posted on social media?

We are the media now.pic.twitter.com/BMviIEONDt