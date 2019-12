Migranti, in 40 su un barcone in difficoltà vicino Linosa. L’allarme: «Segnale perso, non sappiamo dove siano»

Una barca con 40 migranti a bordo è in difficoltà nella zona Sar italiana, vicino a Linosa. Ad affermarlo in un tweet è Alarm Phone, che scrive di aver ricevuto l’allarme alle 18.30 e di aver «informato immediatamente MRCC (Maritime Rescue Coordination Centre, ndR) #Roma della situazione di pericolo».

«Serve immediato soccorso», scrive Alarm Phone, aggiungendo di non ricevere segnali dall’imbarcazione da diverse ore.

Dove sono? Siamo preoccupati della sorte di queste persone. Sono passate quasi 4 ore da quando abbiamo perso il contatto con loro. La @guardiacostiera rifiuta di comunicare se stanno effettuando un’operazione di ricerca e soccorso. Urge un soccorso immediato. — Alarm Phone (@alarm_phone) December 20, 2019

«La guardia costiera rifiuta di comunicare se stanno effettuando un’operazione di ricerca e soccorso», denuncia in un altro tweet.

La notizia arriva ad appena 4 giorni dal naufragio al largo delle coste marocchine, in cui sono morti 7 migranti e altri 20 risultano dispersi. Come reso noto sempre da Alarm Phone, le persone tratte in salvo sono 63.

