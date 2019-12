Attentato al principe saudita a Riyadh, ma è tutto falso

Il 19 dicembre 2019 l’account Twitter @45HarisonHarold pubblica un video con il seguente commento: «Watch an attempted assassination of the Saudi crown prince in Riyadh». In pratica, secondo l’utente – presumibilmente americano – il video mostrerebbe un tentativo di omicidio nei confronti del principe saudita:

Oltre 19 mila retweet e oltre 51 mila like sul tweet dell’utente che, ad osservarlo bene attraverso la sua timeline, sembra che si tratti di uno dei tanti QAnon. In realtà non si è trattato di un tentativo di omicidio.

Ecco il video:

Come possiamo vedere, chi filmava l’accaduto – e così tanti altri presenti con il proprio smartphone – non si è mosso neanche per un istante per mettersi al riparo siccome era consapevole che si trattava di una esercitazione. Ecco un’altra ripresa con la spiegazione dell’accaduto riportato nell’account Twitter di Alhadath News: