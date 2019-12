Cile, un ragazzo travolto da una camionetta dei Carabineros. Lacrimogeni contro i manifestanti – Video

Continuano gli scontri ed episodi di violenza che accompagnano le manifestazioni anti-governative in Cile, iniziate circa due mesi fa per il rincaro del prezzo della metropolitana a Santiago (la capitale) e diventate un movimento di massa a favore di maggiore uguaglianza e contro il governo del miliardario conservatore Sebastian Pinera.

Venerdì 21 dicembre ci sono stati scontri violenti nel centro di Santiago del Cile, dove migliaia di manifestanti hanno affrontato la polizia che ha cercato di disperderli con gas lacrimogeni e idranti.

A Plaza Italia, l’epicentro delle proteste, un manifestante è stato schiacciato fra due blindati durante gli scontri. In un video si vede uno dei mezzi dei carabineros che investe il manifestante, a volto coperto, finendo per spingerlo e schiacciarlo contro un altro blindato.

Yesterday Dec. 20 demonstrators accessed #PlazaDeLaDignidad and were met with violent response from #CarabinerosDeChile, heavily present in the area. During the clashes a demonstrator was hit between 2 gas-launching vehicles with no identification #Chile

via @meganoticiascl pic.twitter.com/jn736cNc1Q