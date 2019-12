Roma, due ragazze sono state investite e uccise in corso Francia

Due ragazze sono morte a Roma dopo essere state investite a Ponte Milvio poco dopo la mezzanotte. Le ragazze stavano attraversando corso Francia, una strada a scorrimento veloce, all’altezza dell’incrocio con la via Flaminia Vecchia e con una rampa di accesso all’Olimpica, per raggiungere un gruppo di amici, fino all’impatto.

Il conducente dell’auto si è fermato per provare a soccorrere le due ragazze. I vigili urbani di Roma Capitale, sopraggiunti poco dopo l’incidente, hanno preso in consegna il conducente. I rilievi, svolti in concerto con la Polizia, non hanno ancora restituito la dinamica esatta dell’incidente. Quel che è certo è che, al momento del sinistro, sulla zona si stava abbattendo un violento nubifragio.

Corso Francia attraversa una zona molto frequentata il sabato sera dai ragazzi ed era bagnata per la pioggia scesa copiosa sulla città. Sull’incidente indagano gli agenti della Polizia locale del Gruppo Parioli. Invece gli operatori del 118, una volta arrivati sul luogo dell’incidente, non hanno potuto far altro che constatare la morte delle due vittime.

L’età delle persone coinvolte

Entrambe 16enni, le giovani stavano raggiungendo degli amici a Ponte Milvio. Sono state investite mezzanotte e mezza su Corso Francia, all’altezza di via Flaminia. Molto giovane anche il conducente: alla guida della Renault Koleos coinvolta nell’incidente c’era un ragazzo di 20 anni.

