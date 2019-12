Dopo Natale arriva l’ultima eclissi di Sole del 2019: ecco dove sarà visibile

Non solo i regali di Natale ma anche quelli della natura: prevista per il giorno di Santo Stefano l’ultima eclissi solare del 2019. Uno spettacolo che non sarà visibile in Italia ma solo dall’Arabia Saudita al Kenya fino all’India, la Thailandia, le Filippine e la parte nord-occidentale dell’Australia.

Per pochi minuti il giorno diventerà buio come la notte, anche se nel cielo continuerà a brillare un sottilissimo cerchio di luce: l’eclissi, in questo caso, sarà anulare: cioè, anche nel momento culminante, il disco lunare non riuscirà a coprire completamente quello del Sole.

Uno spettacolo della natura che non dovrà essere ammirato a occhio nudo ma sempre con le dovute precauzioni.

Il Sole, invece, tornerà a essere protagonista, con un’altra eclissi anulare, il prossimo 21 giugno, visibile anche dall’Italia. E poi il 14 dicembre 2020, con un’eclissi totale visibile dal Sud America e dall’Antartide.

