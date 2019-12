La tragedia dimenticata della Siria, i raid non si fermano: 5 bambini uccisi dopo un bombardamento russo

Almeno 8 persone sono rimaste uccise in un bombardamento contro una scuola nella provincia di Idlib, in Siria. Tra le vittime dell’attacco, di matrice russa, ci sono almeno 5 bambini, che avevano rifugio nella scuola insieme ad altri profughi civili.

A dare la notizia è l’Osservatorio siriano per i diritti umani: l’attacco aveva per obiettivo il villaggio di Jubass, vicino alla città di Saraqeb, nel sud della provincia di Idlib.

Some 120,000 civilians are reported fleeing a Syrian government offensive in Idlib province under cover of Russian and Syrian airstrikes. Three million civilians are at risk. https://t.co/aBbQm1ZQt5 pic.twitter.com/eWQF2PkNzi