Gli auguri dei leader: albero per i tre del centrodestra, foto e biglietti nel centrosinistra. E Conte… – Video

Le giornate di festa sono un momento di gioia per tanti ma anche di solitudine e tristezza per chi vive in condizioni di fragilità sociale. Per questo nel Lazio mettiamo a disposizione più di 17mila pasti e pacchi alimentari per le persone che si trovano in condizioni di disagio economico. Ci tengo molto, è un altro segnale di speranza e vicinanza per chi è rimasto indietro. Nessuno deve sentirsi solo