Sorpresa di Natale per Zalone, un neomelodico lo supera su YouTube

Niko Pandetta, quasi un milione di views in una settimana: la sua «Vaseme» fa ombra al brano «Immigrato» del comico pugliese, una sorta di trailer del film in uscita «Tolo Tolo»

La vetta dei brani più di tendenza su YouTube è sua: Niko Pandetta. A sorpresa, al secondo posto scende l’attore, il comico, il cantante più in voga del momento: Checco Zalone. Il suo brano Immigrato, che fa da trailer per il film Tolo Tolo, in uscita il primo gennaio, è stato scalzato dalla canzone neomelodica Vaseme. Una lotta per la parte più prestigiosa dell’homepage di YouTube che, a discapito della fama del pugliese, premia la canzone napoletana dal titolo traducibile in “Baciami”.

In numeri assoluti, ovviamente, non c’è sfida tra Checco e Niko: Immigrato, canzone che ha suscitato anche molte polemiche ed è stata accusata di razzismo, solo nel video ufficiale, ha superato i quattro milioni di visualizzazioni totali, contro il milione scarso di Niko Pandetta. La tendenza settimanale non considera il numero di persone raggiunte, ma la potenzialità del video calcolata momento per momento.

Inoltre bisogna considerare che il trailer del film Tolo Tolo è stato pubblicato in maniera più o meno legittima da tantissimi canali non ufficiali e su diverse piattaforme: non si può tenere conto, per comprendere la viralità del brano di Zalone, soltanto delle views del video caricato dal canale Checco Zalone Official su YouTube.

