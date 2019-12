Ibra ‘Iz’ back, ecco le sue prime parole. L’Inter accelera per Vidal e Darmian

E’ arrivato anche l’annuncio ufficiale. La formalità che riaccompagna Zlatan Ibrahimovic sul disastrato pianeta Milan. Giocherà con la 11 lo svedese, che ha rilasciato le prime parole sulla sua nuova avventura: ‘Sto tornando in un Club che rispetto enormemente e in una città che amo – ha dichiarato-. Lotterò con i miei compagni di squadra per cambiare il corso di questa stagione e farò di tutto per centrare i nostri obiettivi’. Ibra si sottoporrà ai test medici il prossimo 2 gennaio. Gli serviranno un paio di settimane per tornare in forma dopo quasi 2 mesi di stop.

Corre sul mercato per riportare in Italia un vecchio guerriero anche l’Inter di Antonio Conte. Si accelera con il Barcellona per Vidal e con il Parma per anticipare di sei mesi l’approdo in nerazzurro di Matteo Darmian. Le parti lavorano. Marotta può strappare l’ex Nazionale ai gialloblù, il profilo numero 1 in corsa per rinforzare gli esterni dell’Inter anche in virtù delle difficoltà per arrivare a Marcos Alonso. Intanto dalla Spagna arriva una clamorosa indiscrezione: Messi, che ha sempre un ruolo decisivo anche nelle scelte di mercato della società, avrebbe detto ‘no’ a un futuro arrivo di Lautaro Martinez per non turbare l’amico Luis Suarez.

Foto di copertina Ansa