Dai tumori ai vaccini: le fake news sulla salute più virali del 2019

Un gruppo di medici sta nascondendo la cura per il cancro? Alcuni cibi come lo zenzero sono più efficaci della chemioterapia? I noodle precotti aumentano il rischio di tumori? Niente di tutto questo. Eppure sono le fake news sul tema salute più virali del 2019.

L’analisi è stata realizzata dalla Nbc News e mostra come i 50 articoli più virali hanno generato, da soli, circa 12 milioni di interazioni tra condivisioni, reazioni, commenti sul web, principalmente su Facebook.

L’articolo Cancer industry not looking for a cure; they’re too busy making money ha generato, per esempio 5,4 milioni di interazioni. Ed è stato condiviso soprattutto su Facebook nel gruppo Natural News.

Il cancro, fa notare sempre Nbc, è stato l’oggetto principale della disinformazione in rete. Spesso le ricerche sui tumori sono state correlate a quelle sulla marijuana.

Il dato è ancora più pericoloso se letto alla luce del fatto che, sempre secondo l’emittente americana, circa l’80% delle persone utilizza il web per cercare informazioni che riguardano la salute.

Per realizzare l’analisi la Nbc ha utilizzato l’applicazione BuzzSumo (che è uno strumento che analizza i contenuti pubblicati sui social network): sono stati presi in considerazione solo gli articoli che hanno generato almeno 25 mila click tra commenti, condivisioni e reazioni online.

«La disinformazione può avere come conseguenza l’abbassamento della copertura vaccinale sotto la soglia dell’immunità di gregge, così come può portare i genitori a prediligere cure alternative che possono rivelarsi pericolose», mette in guardia Nat Gyenes, ricercatrice dell’Università di Harvard.

