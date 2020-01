Le false foto dei razzi lanciati dall’Iran contro le truppe Usa in Iraq

Numerose le foto sbagliate per parlare del recente attacco iraniano a una base americana in Iraq

L’Iran ha avviato l’operazione “Soleimani Martire”, come riporta la tv iraniana citando le Guardie Rivoluzionarie. Oltre dodici missili hanno colpito la base americana di Ain al-Assad, a ovest di Baghdad, ma nel frattempo stanno circolando video e foto sbagliate anche dai media iraniani come Fars News Agency in questo tweet:

La foto è stata ripresa anche da TGCom24, ma in realtà la foto non è nemmeno del 2020 e non riguarda di conseguenza l’attacco di questa notte.

Le foto di TGCom24 da Twitter

La foto è stata pubblicata il 18 giugno 2017 in un articolo del New York Times e riguarda un missile lanciato dal Corpo delle guardie rivoluzionarie iraniane contro una base dell’ISIS in Siria.

TGCom24 non pubblica soltanto questa foto sbagliata, anche quella riguardante Israele e Gaza che abbiamo trattato in un precedente articolo:

Ancora su TGCom24 viene pubblicata un’altra foto sbagliata nella galleria intitolata «Iraq, l’Iran attacca coi missili una base che ospita truppe Usa»:

Si tratta dello screenshot di anteprima di un video che troviamo in un articolo di Fox News del primo ottobre 2018. Troviamo, sempre nello stesso periodo, la stessa foto pubblicata su diversi siti come Yenicag.az.

Anche questa non riguarda il 2020 e non riguarda l’Iran o l’Iraq:

La foto è presente in un archivio fotografico del HuffPost britannico presente nell’articolo del 2014 dal titolo «Smoke Billows Above Gaza City While All US Flights Banned To And From Ben Gurion Airport». Insomma, una foto scattata 5 anni prima a Gaza.

Bisogna ricordare che tutte le foto pubblicate da TGCom24 hanno come fonte Twitter, quindi prese da pubblicazioni fatte da non si sa quali account per raccontare il bombardamento.

Altre foto dall’estero

Il kurdo Abdulla Hawez pubblica un tweet con la seguente foto e il seguente commento:

Breaking: A rocket (likely Iranian) has targeted a US target in Erbil but it has reportedly been thwarted by an anti-rocket machine gun/missile.

La foto, in realtà, è stata pubblicata nel dicembre 2018 su I24news.tv e riguarda uno scatto del 15 settembre 2018 fatto a Damasco in Siria.

In un tweet del sito Meganoticias Torreón troviamo la seguente immagine:

La foto è stata pubblicata sul sito della CNN in un articolo del primo gennaio 2020 con la seguente descrizione: «US airstrile in Baghdad kills Iran’s top general. A US Army Apage helicopter drops flares over Baghdad in a show of force».