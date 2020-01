Iraq, la foto falsa che circola dell’attacco è l’immagine di un attaco di Israele su Gaza

Non si tratta di uno scatto dell’attacco a al-Asad da parte delle forze iraniane, ma di un’offensiva di Israele nella Striscia di Gaza

Pochi minuti dopo l’attacco contro la base statunitense di al-Asad in Iraq sono arrivate anche le prime fake news. Numeri di vittime spropositati, video di missili lanciati a ripetizioni, e una foto, tanto credibile da essere utilizzata anche da alcuni media italiani.

L’immagine è quella di una colonna di fuoco che si alza sopra una città. Basta una ricerca per immagini però per capire che quella foto circola in rete da almeno due mesi.

Fonte: Abed Rahim Khatib per Afp

Non si tratta di uno scatto dell’attacco a al-Asad da parte delle forze iraniane, ma di un’offensiva di Israele nella Striscia di Gaza. Una risposta, secondo le fonti delle Forze di Difesa Israeliane, ai razzi lanciati da questa regione. Le agenzie di stampa ne avevano dato notizia il 16 novemebre 2019.

Leggi anche: