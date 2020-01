Usa-Iran, hackerato il sito del dipartimento dell’Agricoltura del Texas: sulla homepage un’immagine di Soleimani

Un’immagine stilizzata del volto del generale Qassem Soleimani su sfondo nero. Sotto la scritta “hackerato da un hacker iraniano”. Questa è diventata per qualche ora la homepage del sito del dipartimento dell’Agricoltura del Texas.

La notizia, riportata dall’emittente locale Kxan, è stata confermata in una nota dal ministero dell’Agricoltura texano che ha assicurato che non sono stati hackerati dati del dipartimento e che il problema è stato risolto velocemente.

Sull’accaduto stanno indagando le agenzie federali. Si tratta di un attacco simile a quello compiuto contro il sito del Federal Depository Library Program.

Il governatore del Texas, il repubblicano Greg Abbott, ha avvertito che è stata rilevata un’impennata di hackeraggi dall’uccisione di Soleimani nel settore pubblico e privato.

Attempted cyber attacks from Iran against Texas agency websites are occurring about 10,000 per minute.



All government agencies at all levels—as well as the private sector—must remain vigilant in securing their networks from potential attacks.#txlege https://t.co/qPIg9lIIQV