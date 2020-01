«Good Luck Guys»: la dedica dello street artist TvBoy a Harry e Meghan

Ancora incerto quale sarà il futuro per i duchi di Sussex: ieri la regina ha disposto che le decisioni sui due vengano prese al più presto

La notizia che tiene testa alle cronache degli ultimi giorni, e cioè la decisione da parte del principe Harry e di sua moglie, Meghan Markle – duchi di Sussex -, di rinunciare per sempre allo status di “reali” della Corona inglese, per condurre una vita da privati cittadini, non è sfuggita allo street artist TvBoy.

L’artista ha infatti fatto il suo personale “in bocca al lupo” ai due: un quadro raffigurante i quasi ex Senior Royals mentre si guardano, occhi negli occhi, con gli abiti delle nozze. Sullo sfondo, un cuore. E poi la didascalia: «Good Luck Guys».

Ancora incerto è il futuro degli sposi: tutto verrà deciso, in colloqui ad hoc, già «nei prossimi giorni», come riferito a Sky da fonti di Buckingham Palace.

Ieri, 9 gennaio, la regina ha incontrato l’erede al trono Carlo e il principe William disponendo che la questione venga discussa a breve con i duchi di Sussex e i loro team.

