Il principe William sull’addio di Harry: «Gli ho tenuto il braccio sulla spalla tutta la vita. Ora non posso più farlo». Oggi vertice con la Regina

È amareggiato il principe William dopo la decisione di suo fratello Harry e sua moglie Meghan Markle di rinunciare allo status di reali per trasferirsi in Canada. Alla vigilia del vertice con la Regina previsto per oggi 13 gennaio, è il Sunday Times a far filtrare l’indiscrezione, riportando una confidenza che William avrebbe fatto a un amico.

«Ho tenuto il braccio sulla spalla di mio fratello per tutta la vita – avrebbe detto William – Ora non posso più farlo. Sono molto triste, la nostra famiglia non è più unita: siamo entità separate adesso».

Parole che secondo gli osservatori sarebbero in linea con l’umore che si vive a Kensington Palace. E non è la prima volta che William, già intervenuto in passato per frenare le polemiche scoppiate contro suo fratello. Come quando montò il dibattito sugli eccessivi voli privati usati da Harry e Meghan per i loro spostamenti. Il principe William rispose prendendo un volo low cost.

«Sono triste – avrebbe poi aggiunto William – tutto quello che posso fare ora è offrire il mio sostegno e sperare che un giorno potremo tutti rinconciliarci».

Il vertice

I due fratelli si rivedranno oggi a Sandringham, la residenza della Regina nel Norfolk, dove Elisabetta ha convocato anche il figlio Carlo. I consiglieri più fidati sarebbe da ore a lavoro per sviluppare un ipotesi di accordo, che punti a trovare una soluzione in tempi brevi e accontentare tutti. Meghan seguirà il dibattito in videoconferenza.

Sul tavolo ci sarebbero due ipotesi, una più soft e un’altra più hard, in stile Brexit, ma certamente con una trattativa più breve. La soluzione più dura prevede che i Duchi del Sussex siano lasciati liberi di trasferirsi, perdendo però i titoli e quindi l’appannaggio reale. La linea più morbida prevede invece un compromesso, i cui dettagli non sono ancora emersi, ma che secondo i media britannici potrebbe trovare Meghan contraria.

