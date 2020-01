L’erede al trono dei Savoia sarà donna. Ma dimenticano che un trono non esiste più

«E di certo era anacronistico… In una società che vuole riconoscere la parità di genere, pensare che in Casa Savoia si discriminassero le donne». Con queste parole Emanuele Filiberto ha spiegato che da ora in avanti anche le donne potrebbero essere alla guida del casato.

Nello specifico la prescelta sarà Vittoria, figlia di Emanuele Filiberto e al momento 16enne. Le opzioni, d’altronde, non potevano essere molte dal momento che il nipote di Umberto II, ultimo re d’Italia, non ha figli maschi: «In realtà potremmo ancora avere un maschio…».

Ecco. Anacronistico. Secondo l’Enciclopedia Treccani questo termine indica un «errore cronologico per cui si pongono certi fatti in tempi in cui non sono avvenuti». E forse, con tutto il rispetto per la giovane Vittoria, è giusto ricordare a Emanuele Filiberto che l’unica eredità che hanno da passare i Savoia sono i loro beni privati.

Nel 14° articolo delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione è chiarito bene che: «I titoli nobiliari non esistono più», anche se già qualcosa si poteva intuire leggendo le prime parole delle carta alla base del nostro ordinamento: «L’Italia è una Repubblica».

E difficile quindi capire il motivo per cui i Savoia si definiscano ancora reali, visto che un Regno d’Italia non esiste più, anche se certe associazioni, rigorosamente private, esistono ancora. Come la Consulta dei senatori del Regno, che Emanuele ha dichiarato prontamente di voler avvisare della successione dinastica.

