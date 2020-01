Concorsone da 1512 posti al Comune di Roma. Raggi: «Rigeneriamo la macchina amministrativa»

Il Comune di Roma lancia il nuovo attesissimo nuovo concorsone. A questo giro sono 1512 i posti messi a bando dal Campidoglio. Di questi, 42 sono quelli destinati a dirigenti. L’ultimo concorso del Comune risale all’era della giunta Alemanno e «gli ultimi vincitori e idonei – ha spiegato l’assessore alle Risorse umane Antonio De Santis – saranno assunti nel 2020. E dal 2021 – ha assicurato – si inizierà ad attingere dai vincitori del nuovo bando».

«Nel 2016 il 18% dei dipendenti era over 60 e il 40% tra i 51 e i 60 anni. Per il ricambio generazionale abbiamo messo in campo un lavoro titanico con l’assunzione tra il 2016 e il 2020 di 6mila persone nei vari settori: personale amministrativo, maestre e insegnanti, agenti di polizia locale, tecnici e giardinieri», afferma la sindaca Virginia Raggi. «In sostanza, una persona su 4 che lavora oggi per Roma Capitale è stata assunta da questa amministrazione».

Il nuovo bando sarà pubblicato in primavera e lo slogan del Campidoglio è «Spazio ai millenial». L’obiettivo del Comune è quello di programmare «con sguardo prospettico per rafforzare i servizi».

«Sin dal nostro insediamento ci siamo occupati di rigenerare la macchina amministrativa a partire dalle sue fondamenta – ha detto la sindaca Raggi -. Come prima cosa abbiamo dovuto colmare le lacune strutturali, immettendo linfa negli uffici che consentono ai servizi di funzionare». «Ora, con questo concorso, vogliamo assicurare a Roma Capitale una programmazione sistemica, tramite un’organizzazione solida – ha aggiunto Raggi – in grado di durare nel tempo e di fortificare l’ente».

Fonte copertina: Facebook Roma Capitale

