«Il presidente non capisce niente di economia». L’audio rubato costringe il premier ucraino alle dimissioni

Il primo ministro ucraino, Oleksiy Honcharuk, ha rassegnato le sue dimissioni. Ora – secondo una nota dell’ufficio di presidenza, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky valuterà la lettera di dimissioni presentata dal premier.

«Il premier ucraino ha inviato una lettera di dimissioni a Zelensky il giorno dopo la diffusione di alcune registrazioni in cui il premier criticava la politica economica del presidente», twitta la giornalista della Cnn Mary Ilyushina. «In una dichiarazione, Honcharuk ha detto che questi leak fanno il gioco di “molti gruppi di influenza che cercano di allungare le loro mani sui flussi finanziari”».

Ukraine PM submits a letter of resignation to Zelensky a day after tapes were leaked where he appeared to criticize president’s economic policy. In a statement, Honcharuk said these leaks are beneficial to “many influence groups that seek to lay their hands on financial flows.”