James Bond, l’autrice della sigla del prossimo film ha 18 anni e si chiama Billie Eilish

A tredici anni ha pubblicato su SoundCloud la sua prima canzone, una cover di un brano fatto dal gruppo del fratello, Finneas. Due anni dopo poteva vantare un contratto discografico con un grande studio di produzione. A 18 anni Billie Eilish ha alle spalle un EP, un album che è stato nominato per sei Grammy e adesso anche la canzone-sigla del prossimo film di una delle saghe più celebri al mondo, il nuovo film di James Bond (nelle sale ad aprile 2020).

La scommessa per catturare la GenZ

Nata nel dicembre del 2001, cresciuta a Los Angeles, Eilish a prima vista c’entra poco con il personaggio di James Bond. Le sue abitudini sono distanti anni luce dal mondo iper-mascolino e conformista dei primi romanzi di Ian Fleming e dei film a cui sono ispirati. Eilish non fuma, non mangia carne, parla apertamente delle proprie turbe psichiche ed emotive, senza tabù, senza lo storicismo auto-flagellante tipico del gentiluomo britannico, tutto patria e Regina.

I suoi capelli tinti, i suoi completi horror in stile marionetta sadica e il suo fare angosciato e iperbolico non hanno nulla a che vedere con l’iper-tradizionale eleganza e understatement di James Bond e delle donne intelligenti ma fragili, belle e dannate che popolano i film della saga.

Eppure, lo stile lussurioso e dark di Eilish che mischia in canzoni come Bad Guy un’estetica tipica dell’horror con l’erotismo pop, si avvicina di più al realismo psicologico degli ultimi film di James Bond e allo 007 interpretato da Daniel Craig: più complesso, vulnerabile e rabbioso rispetto ai suoi predecessori.

A facilitare la collaborazione saranno anche i quasi 50 milioni di follower di Eilish su Instagram e il suo status come «la voce candida della sua generazione». Per Eilish si presenta invece la possibilità di aggiungere un Oscar alla sua collezioni di trofei, seguendo le orme di Adele e di Sam Smith. Ma anche di entrare a pieno titolo nel mainstream culturale, per “stravolgerlo” alla sua maniera.

