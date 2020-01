Libia, il monito del portavoce dell’esercito nazionale libico: «Terroristi siriani in viaggio verso l’Italia»

«Nelle ultime 48 ore più di 41 terroristi siriani hanno lasciato le coste di Tripoli diretti verso l’Italia». Potrebbe essere una semplice provocazione, quella del portavoce dell’esercito nazionale libico, Ahmed al Mismari, che in conferenza stampa sabato ha agitato lo spettro del terrorismo di matrice islamica.

Lo ha fatto puntando il dito contro il governo di Fayez al-Sarraj – attualmente impegnato alla conferenza di Berlino indetta per trovare una soluzione pacifica al conflitto libico – e contro Recep Erdogan, anche lui presente a Berlino.

LNA Spokesman Gen. #Mismari: Some Syrian terrorists recruited by the #Sarraj government have illegally entered #Italy via the Mediterranean. Many of them aim to cross into #Europe, and this is what #Erdogan hinted at in his statement today as a threat to the Europeans. #Libya pic.twitter.com/UnkcTGT1b1