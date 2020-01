Libia, Conte incontra il segretario dell’Onu: «Italia pronta a dare il suo contributo per la pace» – Il video

A margine della conferenza sulla Libia di Berlino, il premier italiano Giuseppe Conte ha incontrato il segretario generale delle Nazioni Unite, il portoghese António Guterres. Più in là nella giornata, il primo ministro ha annunciato che incontrerà il segretario di Stato americano Mike Pompeo.

«Dopo la Conferenza di oggi si porrà sicuramente un problema di una forza che possa assicurare le operazioni di pace e monitoraggio», ha detto Conte ai giornalisti. «Ne ho parlato con Guterres, l’Italia è disponibile a dare il suo contributo».

L’idea di avviare una missione di peacekeeping in Libia era circolata già nei giorni precedenti al summit berlinese. Oltre che con L’Italia è già presente sul territorio con le forze della Marina e con la missione Miasit di Misurata, con la funzione di assistenza e supporto. L’idea potrebbe essere quella di rivedere il compito e ampliare il numero dei militari di Misurata, con l’intento di sorvegliare il cessate il fuoco e controllare l’avanzata di Haftar su Tripoli.

Conte resta fermo sulla sua idea che una soluzione militare offensiva non sarà quella più risolutiva. L’Italia, come anticipato da Luigi Di Maio, è decisa a far rispettare l’embargo. «Anche per le caratteristiche dello scenario libico, così frammentario – ha detto Conte – pensiamo che un’opzione militare non potrà mai portare a una soluzione definitiva».

«È per questo che confidiamo si possa trovare un nuovo impulso per il rilancio politico del Paese», facendo riferimento a uno dei punti fondamentali della Conferenza, quello della stabilizzazione dell’area con un governo nazionale riconosciuto da tutte le parti in gioco. «Non chiediamo ad al Sarraj di fare un passo indietro, ma a tutti i di fare un passo in avanti».

In merito al ruolo europeo in Libia, lo stesso al Sarraj, capo dell’attuale governo di autonomia nazionale riconosciuto dalla comunità internazionale, si era espresso definendolo come un intervento «tardivo e divisivo» per il Paese nordafricano.

«L’Europa non e’ arrivata tardi, ci siamo sempre stati», ha dichiarato Conte. «Noi siamo un Paese dell’Europa, siamo un Paese più direttamente interessato. Nelle ultime fasi l’Europa sta maturando la grande convinzione che su questi dossier deve muoversi con la massima determinazione e con una voce sola».

Nei giorni che hanno preceduto la conferenza, Conte e Di Maio erano stati impegnati in numerosi vertici internazionali.

Foto copertina: Ansa, foto d’archivio