Sondaggio Index, cresce il fronte sovranista Lega-Fratelli d’Italia. M5s al 16%, in calo Pd e Italia viva

Tra le forze di governo, il Movimento resta l’unico a non perdere consensi nell’ultima settimana

La Lega di Matteo Salvini consolida la prima posizione nell’ultimo sondaggio Index diffuso da Piazza Pulita. In una settimana il Carroccio ha guadagnato lo 0,3%, portandosi al 31,8%. Segue in seconda posizione il Partito democratico, che però perde lo 0,2% e cala quindi al 18,7%. Recupera terreno invece il Movimento Cinque Stelle, che passa dal 15,8 al 16%.

Riprende a crescere il consenso anche per Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, che negli ultimi sette giorni ha guadagnato lo 0,4%, portandosi al 10,9%. In trend negativo Forza Italia, ora al 6,5%. In perdita dello 0,2% anche Italia viva di Matteo Renzi, passato al 4,2%.

Resta stabile Azione di Carlo Calenda al 2,2%. Seguono tra le forze minori i Verdi all’1,9%, +Europa all’1,7% e Cambiamo di Giovanni Toti allo 0,9%.

