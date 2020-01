Coronavirus, Hong Kong dichiara l’emergenza: scuole chiuse fino al 17 febbraio. Il piano degli Stati Uniti per evacuare cittadini Usa

Il governo di Hong Kong ha dichiarato lo stato di emergenza per l’epidemia del coronavirus. La governatrice Carrie Lam ha deciso di tenere le scuole chiuse fino al 17 febbraio. Cinque le persone infette finora ad Hong Kong: provenivano tutti dalla Cina.

«Dichiaro lo stato di emergenza. Non abbiamo avuto segnalazioni di infezioni gravi e diffuse, ma stiamo prendendo ogni precauzione e speriamo di essere in anticipo sull’epidemia», ha detto Carrie Lam. E ha aggiunto che presiederà personalmente un comitato interdipartimentale per consentire una risposta più rapida alla diffusione del virus.

Il piano degli Usa per evacuare i cittadini statunitensi

Le autorità statunitensi intanto stanno lavorando a un piano per evacuare i cittadini e i diplomatici Usa da Wuhan, città considerata epicentro dell’epidemia. Lo riporta The Wall Street Journal citando una fonte vicina alle operazione.

Domenica dovrebbe partire un volo charter per permettere ai cittadini Usa di lasciare la città di Wuhan. Nella città cinese ci sono circa mille americani e l’ambasciata li sta contattando per organizzare il trasporto aereo che li riporterà in Usa. Il personale medico americano sarà a bordo per trattare i casi sospetti.

Intanto negli Stati Uniti, secondo quanto riporta il Washington Post, sono due le persone infette dal coronavirus. Anche la Francia sta pensando di allestire degli autobus per permettere ai cittadini francesi di lasciare la città di Wuhan, messa in quarantena.

Secondo ospedale in costruzione a Wuhan

Un altro ospedale – oltre a quello che sarà pronto nel giro di pochi giorni – sarà costruito a Wuhan per curare i pazienti affetti dal coronavirus, isolandoli dai quelli non contagiati nelle altre strutture. A darne notizia sono le autorità cinesi. Secondo il People’s Daily, l’ospedale conterrà 1.300 posti letti oltre a quelli dell’altra struttura in fase di costruzione nella città epicentro dell’epidemia.

Il punto

Sono circa 56 milioni le persone isolate in Cina a causa del coronavirus. Il contagio si è esteso anche in Europa, Australia e negli Stati Uniti: tre i casi accertati in Francia, quattro in Australia, due negli Usa. Il totale delle vittime dall’inizio del contagio è salito a 41. Tra le vittime anche due medici: uno è deceduto per il contagio, l’altro è morto di infarto causato da affaticamento e debilitazione.

