Coronavirus, confermato il sesto caso in Francia

Salgono anche in Europa i casi di contagio da coronavirus: in Francia è stato confermato il sesto caso. «È un medico che era in contatto con un caso che è stato successivamente confermato in Asia», ha detto il direttore sanitario Jérôme Salomon.

Diventano undici i casi accertati in Europa: sei in Francia, quattro in Germania e uno in Finlandia. In Italia finora tutti i casi sospetti sono risultati negativi. C’è però preoccupazione per un caso sospetto a bordo della nave di Costa Crociere ferma a Civitavecchia.

Intanto negli Stati Uniti è stato appena confermato il primo caso di contagio da uomo a uomo. Si tratta del marito della donna di Chicago che era stata a Wuhan e si è ammalata. Lui non è stato in Cina.

