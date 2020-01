Coronavirus, confermato il primo caso di contagio da uomo a uomo in Usa

È confermato il primo caso di contagio da coronavirus da uomo a uomo negli Stati Uniti. Si tratta del marito della donna di Chicago che era stata a Wuhan e si è ammalata. Lui non è stato in Cina. Lo confermano i Centers for Disease Control and Prevention (Centri di controllo delle malattie e prevenzione).

«La seconda persona in Illinois che risulta positiva al test del nuovo coronavirus è un residente di Chicago ed è il coniuge del primo caso confermato in Illinois» , ha detto Robert Redfield, direttore del Centers for Disease Control and Prevention (Centri di controllo delle malattie e prevenzione).

BREAKING: The first case of person-to-person spread of a new virus from China has been reported in the U.S., health officials say. The patient is the husband of a Chicago woman who got sick from the virus after she returned from a trip to Wuhan, China. https://t.co/5QCC6ifJmR