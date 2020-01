Arabia Saudita, i ribelli Houthi colpiscono gli aeroporti di Najran e di Jizan: demolita la base di Khamis Mishait

Le milizie Houthi yemenite hanno colpito gli aeroporti delle città di Najran e di Jizan in Arabia Saudita. Il portavoce delle forze ribelli ha fatto sapere che i razzi hanno demolito anche la base di Khamis Mishait. Tra le strutture colpite anche quelle della Saudi Aramco, la compagnia nazionale petrolifera saudita.

