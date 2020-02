Migranti, Alarm Phone su 47 persone in fuga dalla Libia: «Stanno imbarcando acqua. Non si vedono soccorsi»

Questa mattina Alarm Phone ha ricevuto una chiamata da una barca in pericolo con 47 persone in fuga dalla Libia. Lo scrive lo stesso servizio telefonico sul proprio account Twitter specificando che «sono nella zona Sar di Malta».

«Le autorità – si legge – si rifiutano di dirci se stiano lanciando un’operazione di soccorso. Le persone devono essere soccorse e portate in Europa!».

Le persone a bordo sono preoccupate”, fa sapere Alarm Phone. Partite da Zuwara, in Libia, 30 ore fa, si trovano ora su un’imbarcazione con il motore in avaria. Non ci sono salvagenti a bordo e non ci sono soccorsi in arrivo. «Sono già sopravvissuti 2 notti in mare. #Malta, non lasciare che anneghino!».

Le persone a bordo starebbero imbarcando acqua: «Alcune persone stanno piangendo. Chiedono aiuto e necessitano soccorsi immediati! Perché nessuno li sta cercando?», fa sapere l’ong su Twitter.

