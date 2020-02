Londra, aggredisce i passanti con un coltello. La polizia: «È terrorismo» – Le immagini

Un uomo ha accoltellato più persone a Londra prima di essere ucciso dalle forze dell’ordine che hanno parlato di «atto di terrorismo».

L’uomo è stato ucciso dal fuoco di agenti di polizia nella zona di Streatham, a sud della capitale britannica, dopo aver accoltellato e ferito alcune persone, riferisce Scotland Yard.

A man who stabbed at least three people in a terrorist attack in south London on Sunday afternoon has been shot dead by armed officers. #terrorism #Streatham pic.twitter.com/a28vswfuls

A differenze di altri attacchi analoghi recenti, l’ultimo da parte di un militante jihadista vicino a London Bridge a fine 2019, questa volta l’episodio è avvenuto in un’area periferica della città, ma comunque affollata. Per l’esattezza nella principale strada dei negozi del quartiere, lungo Streatham High Street.

Indossava qualcosa di simile a un gilet-bomba, forse falso, l’uomo che oggi è tornato a seminare il terrore a Londra. Lo riportano testimoni citati da Sky New. Lo stesso era capitato a fine 2019, quando l’ex detenuto jihadista Usman Khan – indossando un giubbotto esplosivo poi rivelatosi finto – aveva compiuto un attacco nell’area di London Bridge uccidendo due giovani. Anche Khan, come l’aggressore di oggi, era stato poi freddato dal fuoco della polizia.

Sono 2 i passanti feriti oggi a coltellati a Streatham, nella zona sud di Londra, da un uomo poi ucciso dalla polizia. Lo riferiscono gli investigatori. L’episodio è indagato come un atto di terrorismo, secondo quanto Scotland Yard ha precisato quasi subito.

«In questa fase, si ritiene che alcune persone siano state pugnalate. Le circostanze sono in fase di valutazione; l’aggressione è stata dichiarata legata al terrorismo».

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham . At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates

Circolano già decine di video su Twitter postati da testimoni che hanno assistito all’attacco con coltello a Streatham, nella parte sud di Londra.

Nei video si vedono persone a terra, assistite da altri passanti, e la polizia che apre il fuoco contro l’autore dell’attacco. Nella zona si vede un grande dispiegamento di mezzi della polizia e ambulanze.

Looks like this was another terror attack in London. Armed officers run away from the attacker after he was shot dead because he had a device strapped to him.



Im sick of this. Time to move out of London.#streatham pic.twitter.com/OHEcez3G7z