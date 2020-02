Sci, un’altra doppietta in Coppa del mondo: Brignone-Goggia prima e seconda in SuperG

Per i colori azzurri è la terza doppietta al femminile in questa stagione

Sono ancora loro: Federica Brignone e Sofia Goggia a occupare i primi due posti in un supergigante di Coppa del mondo. Brignone ha vinto il super G di Rosa Khutor, località russa tra le montagne del Caucaso, davanti alla Goggia, campionessa olimpica in carica di discesa libera.

FORMIDABILI! 💙



A Rosa Khutor trionfo di Federica #Brignone e secondo posto per Sofia #Goggia nel Super G di Coppa del Mondo!



February 2, 2020

Per la Brignone, 29enne valdostana, si tratta della 14esima vittoria in Coppa. Per i colori azzurri è la terza doppietta al femminile in questa stagione dopo quelle firmate Marta Bassino – Federica Brignone il 30 novembre a Killington (Usa), e Goggia-Brignone il 14 dicembre 2019 a Sankt Moritz.

Il 25 gennaio scorso a Bansko in Bulgaria l’Italdonne aveva monopolizzato il podio con la storica tripletta, Elena Curtoni-Bassino-Brignone.

Federica Brignone è seconda nella classifica generale di coppa del mondo, dietro all’americana Shiffrin. Posizioni invertite invece nel Gigante, dove è l’italiana al comando, sempre davanti alla statunitense.

