Sci, Goggia trionfa nella discesa libera di Cortina: è il sesto successo in stagione

Per la leader della classifica di specialità è il 17esimo successo in carriera: «Vittoria incredibile, per me è un sogno»

Sofia Goggia ha vinto la discesa libera di Coppa del Mondo a Cortina d’Ampezzo. La sciatrice, leader della classifica di discesa, ha trionfato sulla pista Olympia delle Tofane con il tempo di 1.06.98. Il tutto, con 30 secondi di gara in meno del solito, su un tracciato accorciato per vento in quota. «È stato incredibile vincere dopo tutto quello che ho combinato oggi. Un sogno. Ho preso una forte raffica di vento e mi sono “aperta”. Non vedevo dove mettevo gli sci», ha detto. Si tratta della 17esima vittoria in carriera e la sesta in stagione. Nonostante due gravi errori commessi in gara, Goggia è riuscita a recuperare pur su un tracciato così corto. A dicembre aveva vinto la discesa libera e il Super Gigante in Val d’Isére. Al secondo posto si è classificata l’austriaca Ramona Siebenhofer in 1.07.18; terza Ester Ledecka in 1.07.24. Goggia guida la classifica di specialità con 400 punti davanti a Siebenhofer (264). In classifica generale di Coppa del Mondo, l’italiana (769 punti) è terza dietro a Mikaela Shiffrin (966) e Petra Vlhova (929).

